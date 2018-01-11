寒流來襲 中市府啟動多項應變措施

2018-01-11 11:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年入冬最強寒流來襲，台中市政府今天說，已陸續啟動多項應變措施，透過愛鄰守護隊關懷弱勢族群，訪視街友提供熱食、睡袋，並掌握獨居老人狀況。另也加強宣導家戶瓦斯熱水器保持通風的重要性，避免一氧化碳中毒。

市府說，全台受到鋒面通過及強烈中國大陸冷氣團影響，台南以北於夜晚及清晨出現攝氏10度以下低溫。社會局已啟動低溫關懷服務，前往第二市場、東協廣場、五權地下道及各公園等街友聚集處，關懷街友並發放熱食、熱飲、外套及睡袋；願意接受避寒庇護的街友，則安排多功能街友服務車載至安置庇護場所。

衛生局則透過愛鄰守護隊關懷弱勢族群，提醒如突然有胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等情形，一定要儘速就醫，爭取治療時間。另預估春節前後為流感高峰期，呼籲民眾接種流感疫苗，不限戶籍、年齡，只要在台中市生活、就業、就學者，均可至全市30家衛生所免費接種。

勞工局也提醒勞工、移工及所有事業單位，寒流期間應加強預防低溫危害勞工身體健康，尤其從事戶外工作的勞工或有腦血管及心臟疾病的高風險族群，更應注意保暖，並進行適當工作調配，減少室外作業時間。

為預防寒流造成農害，農業局已通報各區公所密切注意，若有災情顯現，市府將依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕，並請台中區農業改良場技術輔導受災地區農民後續防寒措施，以減低農民經營上的損失。

針對居家使用瓦斯熱水器安全，消防局提醒，即使天冷也務必「開啟一扇窗」，保持良好通風環境；一氧化碳無色無味，中毒癥狀常被誤判為感冒或食物中毒，若同時多人有疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛、四肢無力等症狀，即應警覺是否一氧化碳中毒。