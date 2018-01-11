南市獲得客委會補助200萬 「好客之家」開播打頭陣

2018-01-11 09:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「好客之家」電視學院開播囉！台南人愛吃的碗粿，客家話叫「水粄」，米苔目則是「米篩目 」...。

台南市提出客家整體發展計畫，經客家委員會評核為佳級，獲得推動獎勵金200萬，今年製播客家語言文化電視節目打頭陣，第1集美食篇介紹客家米食點心粄條、粢粑等，獲得觀眾迴響，「說得很好很貼切~」、「飲食文化最容易促進族群互動共鳴」、「利用課堂讓學生看5分鐘電視學院學客語，效果真好」。

南市民族事務委員會表示，該電視節目製播以客家文化核心基礎，營造客語使用機會與環境，期藉由校園、公教人員、志工及青年學子同儕學習的加乘效應，帶動學校、社區、公私部門及家庭一起來學習，讓客家語言及文化落實在日常生活中，回復家庭、社區傳承客語的功能。

市府與地方有線電視雙子星電視台合作製播，以客語、華語「雙聲帶 」呈現，同時結合新聞即時性，每週製播1集客家文化推廣相關主題，於第4頻道播出，翌日於第3頻道重播，共規劃1年50集。

南市民族事務委員會表示，若錯過電視播出時間，也可至委員會官網或南方客集下載連結，將來50集內容將會集結成數位課程，讓大家可以線上學習，多元管道學習客家語言文化，期望達到推廣深度與廣度。