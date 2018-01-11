淡水7.5度創入冬新低溫 吳德榮：今明最冷、週六回溫

淡水今晨測得7.5度低溫，創下今年入冬以來平地最低溫紀錄。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-11 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕淡水今晨6點10分測得7.5度低溫，創下今年入冬以來平地最低溫紀錄，氣象專家吳德榮表示，今明2日是這波寒流最乾冷的時刻，週六（13日）起隨著冷空氣轉弱，氣溫將小幅回升。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天清晨台灣上空有淺薄的中層雲移入，雖稍微減弱輻射冷卻作用，但冷空氣仍強，淡水昨晚9時20分已出現7.8度低溫，今天清晨氣溫再度下探，創下7.5度的入冬最低溫。他說，這顯示了輻射冷卻雖有影響，但造成低溫最主要的原因還是強冷空氣的威力。

吳德榮接著引述最新歐洲中期預報中心模式模擬結果，今起至週六（13日）清晨乾冷空氣籠罩全台，各地均呈現「晴冷」的天氣型態，白天皆有陽光加溫，抵銷部分冷空氣，提醒民眾千萬不要因此低估冷空氣強度，在陽光被遮蔽處依然會冷。他說，入夜後氣溫依舊劇降，夜間天氣很冷，沿海空曠地區仍有7度左右的低溫，呼籲民眾做好防寒準備。

吳德榮進一步表示，這波寒流直到週六白天才會減弱，氣溫將小幅回升，週日（14日）起至下週二（16日）冷空氣逐日減弱，氣溫隨之回升，白天晴朗舒適，清晨輻射冷卻仍強，很多地區的日夜溫差都會達到10度以上。