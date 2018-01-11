20縣市低溫特報！有陽光卻很冷 淡水凍到7.5度

今天持續受寒流及輻射冷卻影響，清晨高雄以北及宜蘭地區有機會出現8至10度的低溫，花東縱谷最低溫也在10度左右。（記者廖振輝攝）

2018-01-11 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天持續受寒流及輻射冷卻影響，清晨高雄以北及宜蘭地區有機會出現8至10度的低溫，花東縱谷最低溫也在10度左右，白天北部及東半部最高溫14到16度，中南部高溫約18至22度，稍微舒適一點；氣象局清晨針對全台20縣市發布低溫特報（屏東、澎湖除外）。另外淡水今天清晨6點10分測到7.5度低溫，再度刷新今年入冬平地最低溫。

中央氣象局提醒，寒流持續影響，民眾應做好保暖準備，尤其是有心血管疾病的民眾更要小心，水產養殖及山坡地農作物嚴防寒害，使用瓦斯熱水器也要特別注意一氧化碳中毒。至於天氣方面，各地大多為多雲到晴、陽光露臉，僅東半部地區有零星降雨。

空氣品質方面，今天受寒流影響，全台各地多雲到晴，高屏空品區風速較弱、降雨機率低，為「橘色提醒」。北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

另外受東北風增強影響，台灣沿海空曠地區風勢較為強勁，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。

週五至週六清晨仍受寒流及輻射冷卻影響，高雄以北、東北部及花東縱谷清晨及夜晚的低溫將下探8至10度，高屏及花東也可能來到11至13度左右。週六白天起至下週日寒流稍減，氣溫回升，北部及東半部高溫逐步來到20度左右，中南部高溫約22至25度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 10 ~ 13 10 ~ 16 13 ~ 20 12 ~ 17

天氣方面，各地大多為多雲到晴、陽光露臉，僅東半部地區有零星降雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）

高屏為「橘色提醒」。北部、中部、雲嘉南及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，竹苗、宜蘭及花東為「良好」等級。（圖擷自環保署）