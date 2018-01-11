01/11 各報重點新聞一覽

2018-01-11 06:25

自由時報

勞基法增彈性 3月上路

在歷經長達十小時協商、廿二小時的冗長發言與表決後，立法院臨時會昨早三讀通過「勞動基準法部分條文修正案」。新修條文明訂，休息日加班工時改為核實計算，另可於三個月一三八時、單月最高五十四時內調整加班工時，並在嚴格的把關機制下，鬆綁「七休一」、輪班間隔減至八小時。

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蔡蒼柏內定任刑事局長

立法院昨三讀通過勞基法修正案，警政署完成維安任務，緊接著將啟動新一波高階警官的人事調動案，據悉，原刑事警察局長劉柏良將調任警政署副署長，由警政署主任秘書蔡蒼柏內定升任刑事局長，遺缺可能由警政委員鍾國文接任；另傳警政委員陳檡文將升任航空警察局長。

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美眾院通過台灣旅行法 鼓勵美台各層級互訪

美國眾議院於美東時間九日無異議通過具有法律拘束力的台灣旅行法（HR535），明確指出美國政府應鼓勵美台在各層面進行訪問。眾院也通過（HR3320）法案，指示國務卿發展策略協助台灣在世界衛生組織取得觀察員身分。總統府及外交部昨均表達歡迎，並強調將持續推動「升級版台美夥伴關係」。

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蘋果日報

勞基法鬆綁 3月上路

放寬7休1《勞基法》修法完成三讀！經18小時徹夜表決，立法院昨三讀通過《勞基法》修正案，新法3月1日上路後，勞工可連上12天班，輪班間隔時數可由11小時縮短為8小時；此次修法更將「休息日加班可換補休」入法，學者痛批「民進黨開啟加班不給錢時代」，勞團也嗆「抗爭到底」！勞動部強調會為勞權把關，總統蔡英文則為1年2度修法導致社會不安向國人致歉。

王文洋千金 反控家暴訴離

宏仁集團總裁王文洋愛女、人稱百億千金的王思涵，繼上月遭《壹週刊》拍到與婚攝林俊龍當街擁抱，與丈夫黃健維不到3年的婚姻亮紅燈，最新一期的《鏡週刊》再披露，黃健維家暴又愛上酒店才是婚變主因，隨王家大動作反擊，情勢一百八十度逆轉，愛情長跑14年的2人就此撕破臉，豪門甜蜜婚印象更徹底崩壞。

聯合報

企業要5毛 政府給1塊！ 加班費恐走入歷史...

立法院昨三讀通過勞基法一例一休修正案，除了原本行政院版的放寬七休一、每月加班工時上修和鬆綁輪班間隔等，又另「加碼」將加班費可依加班時數換成補休時數。有勞動學者指，此乃「修法中最糟糕條文」，直說以後「中小企業勞工恐拿不到加班費了」，被外界形容不僅一例一休、七休一走入歷史，連加班費也可能走入歷史。

兩韓會談歸功川普 文在寅：核議題不可分割

南韓總統文在寅十日在總統府舉行新年記者會時表示，如果若干條件達成，願意與北韓領導人金正恩舉行峰會，並強調北韓核議題必須透過和平協商解決。對於兩韓九日舉辦兩年來首次高層會談，文在寅將此歸功於美國總統川普，感謝他做出巨大貢獻。

中國時報

台海情勢再添變數！眾院通過台旅法 美總統可訪台

美國聯邦眾議院9日通過2項涉台法案，包括鼓勵美台「所有層級」官員互訪的《台灣旅行法》（HR 535），以及協助台灣在世界衛生組織取得觀察員身分的法案（HR3320）。眾院外交委員會主席羅伊斯表示，一天內通過2項友台法案，象徵美國對台灣表達堅定支持。大陸官方《環球時報》指出，美眾院通過的《台灣旅行法》是「摧毀台灣法」，一旦落實，將幫助大陸下決心解決台灣問題，台海局勢從此進入新的階段。

加班換補休 當年度須結清

立法院昨（10）日三讀通過《勞基法》修正草案，勞動部提出3月1日全面上路、要求事業單位限期成立勞資會議、交通運輸業和醫療院所實施專案勞檢、建置線上備查系統等4大原則因應。針對外界爭議最大的加班換補休，勞動部長林美珠表示，為落實周休二日，未來研擬施行細則時，將規定加班補休得在年度結清，當年度補休沒休完，雇主就要發加班費給員工。