新溪口吊橋、羅浮溫泉13日啟用 超級星期六將交管

新溪口吊橋。（記者李容萍攝）

2018-01-10 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕還記得桃園市復興區小烏來天空步道於2011年7月開幕首日，吸引超過萬名遊客造成北橫公路大塞車、一路塞到大溪區的盛況？這個星期六復興區兩大景點啟用，會不會塞爆？市府團隊很「警」張。

復興區新建的新溪口吊橋、羅浮溫泉泡腳池訂於13日啟用，角板山梅花季活動13日起展開，時逢星期六假日，前往兩景點的北橫公路沿線道路不寬，除復興區公所推出免費接駁車串連3個景點，市警局交通大隊為避免造成交通壅塞，從上午8點至晚上8點進行沿線交通管制與疏導，請用路人配合，呼籲遊客不妨利用平日前往。

復興區長曾志湘指出，新溪口吊橋全長303公尺，橋頭高低差23公尺，為全台最長的懸索橋，吊橋路線採單向通行，遊客需先到公所官網預約訂票（如參訪當日網路預約尚有名額，始開放現場購票），由角板山公園步行至售票口付款領票，再登橋至溪口部落的羅馬公路由接駁車接送，每週二休園，營運時間為上午9點至下午5點，每半小時開放200人，單日限額2000人。

市府觀光旅遊局長楊勝評說，位於泰雅故事公園的羅浮溫泉泉質為碳酸氫鈉鹽，呈現無色透明，PH（酸鹼值）接近中偏鹼性，泉溫37.3度，俗稱「美人湯」，非常滑嫩，初期預計從上午10點至下午5點開放免費泡腳，3大、3小口泡腳池同一時間最多只能容納200人泡腳。

13日至21日登場的「角板山行館梅花季活動」，有樂齡無礙友善旅遊、閤家歡草地遊戲、賞梅日記本野餐會、賞梅茶會、七彩風車裝置、繪本展覽、智慧旅遊闖關遊戲、泰雅文化表演、新式梅花餐、U_moto試乘會。

市府團隊盤點這三大活動，考量唯一進出復興區的北橫公路路幅過窄，且溪口部落空間有限不適宜開車進入，提醒遊客將車輛停放於角板山公園的上台地停車場、下台地仁愛停車場及復興區農會停車場再搭乘免費接駁車前往羅浮溫泉區，也可前往羅浮停車後再搭乘接駁車到仁愛停車場。

大溪警分局13日起於北橫公路與仁愛路、中正路口加強疏導，上台地停車場若停滿，仁愛路將實施單行管制，引導車流由中正路左轉仁愛路，禁止車輛再進入往角板山公園。