寒流挾帶雨勢 高市橙蜜香番茄災損至少3成

高市橙蜜香番茄落果嚴重，災害損失至少3成。（記者陳文嬋翻攝）

2018-01-10 22:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市橙蜜香番茄年產值9億元，近來寒流挾帶雨勢，落果及裂果嚴重，由於剛進入採收期，災害損失至少3成，農業局今請區公所前往勘災，將協助爭取天然災害補助。

美濃區農會表示，近年來氣候異常，橙蜜香番茄產量不如預期，這次更是一波三折，從去年10月以來，秋老虎發威，開花、結果期太熱，中午天氣高達37度，就好像夏天氣候，又病蟲害嚴重，開花、結果率不佳，導致產量減少2、3成。

農會指出，不料今年剛進入採收期，連續1週下雨，雨勢忽大忽小，又遇上這波寒流，氣溫下探10度C，早晚溫差大，剩下8、9度C，加上農民露天栽培，造成番茄落果、裂果，災情十分慘重，損失至少3成。

農會說，高市橙蜜香番茄種植面積300公頃，每年經濟產值高達9億元，今年整體產量減少5成以上，物以稀為貴，目前每斤80元起跳，價格比去年上漲1成。

美濃農民黃偉宸曾獲日本「米．食味鑑定國際競賽」特優賞，水稻田冬季裡作種植橙蜜香番茄，1甲地種植1千顆番茄，以益生菌維護植株健康，種出番茄甜度高，近來卻因氣候異常，整體產量損失3至4成。

市府農業局表示，已請區公所前往勘災，深入查估受損情況，將待天氣轉好後，協助農民爭取中央天然災害補助。