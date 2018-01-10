錯愕！中壢中山東路三段拓寬通車 這120米竟「做半套」

中壢中山東路三段230巷至龍文街口道路拓寬通車，不過往龍文街口並未拓寬。（記者李容萍攝）

2018-01-10 22:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區「中山東路三段230巷至龍文街口道路拓寬改善工程」今天（10日）舉行通車典禮，不過，通車路段只拓寬到衛生福利部中央健康保險署北區業務組前的榮民南路，往龍文街口約有120公尺只拓寬一半，用路人質疑拓寬效益將大打折扣，對此，市府工務局解釋，沿線有私有土地尚未辦理徵收是主因。

桃園市長鄭文燦出席通車典禮時說，中山東路、龍岡路是中壢後站的交通任督二脈，升格後，市府打通交通瓶頸，龍岡路一期工程已完工，龍岡圓環相當優美，二期工程也已動工；中山東路這次拓寬為23至30公尺的雙向四車道及人行道，同時施作電桿下地、人手孔蓋下地、道路排水、共同管道、號誌標線、景觀綠化等工程，大幅提升道路服務水準。

不過，中山東路拓寬工程的徵收經費約20億元，金額龐大，市府先在國有、市有、可取得同意書的土地施作改善工程，首先進行中山東路三段230巷至龍文街口的拓寬，全長850公尺，但市府暫不徵收私有土地，以致於榮民南路往龍文街只拓寬一半。

按，市府持續推動「路平計畫」，在中壢後站依次分年施作中山東路、龍岡路、龍慈路等「2直1橫」交通幹道的建設計畫，讓中壢區交通往返更便利；規劃打通橫向的「龍慈路延伸至台66線」新闢道路工程，全長共2351公尺，寬30公尺，第一階段工程從龍慈路與龍岡路三段路口至營德路，去年12月已開工，第二階段營德路至台66線正進行細部設計。