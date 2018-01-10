網友罵南投市長修剪路樹圖利廠商 前市代按讚不起訴

南投市公所去年委外修剪中興新村路樹。（南投市公所提供）

2018-01-10 22:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市長宋懷琳去年9月雇工修剪中興新村中正路上的路樹，前市代劉宜成在賴姓網友「市長是白痴？」、「爭取經費圖利廠商」的留言按讚，一併被宋控告妨害名譽，南投檢方不起訴，宋聲請再議，台中高分檢認為劉男按讚僅表看過，無特定意思，即難認定劉男有何詆毀聲請人名譽之行為，而駁回其聲請。

南投市長宋懷琳得知聲請再議被駁回後表示，會提告及再聲請再議，並非自己愛興訟，而是希望所有人在網路上不能隨意誣衊別人，事實上修剪過的路樹現在又枝葉茂榮，對劉前市代按讚有無特殊意思，已不介意，也不會再追究。

該起修剪及矮化樹木引發的妨害名譽官司，是因南投市公所去年9月下旬，委託顧問公司修剪中興新村路樹，當時有不少網友在地方臉書社團批評市長，另有賴姓網友在市長宋懷琳的臉書PO文「維護公共安全，全中正路菩提樹修剪矮化」之文章下方，分別留言「市長是白癡嗎??? 市長是白癡嗎??? 市長是白癡嗎??? 」，以及「爭取經費圖利廠商??? 爭取經費圖利廠商??? 爭取經費圖利廠商??? 」。

前市代劉宜成在這兩則留言下方按讚，宋懷琳對賴姓網友和劉宜成提告，控告兩人妨害名譽，南投檢方僅起訴賴姓網友，而劉宜成向檢方表示，當過市民代表，有事沒事就會按「讚」，沒有詳細看內容就按「讚」，檢方予以不起訴處分。

宋懷琳後來對不起訴處分聲請再議，台中高分檢檢察官審核後予以駁回，駁回理由也是認為按讚僅表看過，難認有何特定的意思，即難認定劉男有何詆毀聲請人名譽之行為。