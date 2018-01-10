超美！白雪皚皚聖稜線 頭份市區就看得到

雪霸國家公園封閉3年的聖稜線將於107年1至3月試辦開放申請，雪管處呼籲山友以安全為首要。（資料照，雪霸國家公園管理處提供）

2018-01-10 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕在連日降雨後，今天（10日）白天天氣好轉、陽光露臉，有苗栗民眾從頭份市區看到海拔3000公尺以上大霸尖山到雪山的聖稜線，在「哇」聲連連下趕緊拍照分享，贏得不少讚嘆。

《聯合報》報導，在連日降雨後，今日天氣轉晴，視野良好，許多頭份市區的民眾都能眺望到大霸尖山到雪山的聖稜線，白雪皚皚的美景讓民眾驚奇連連，原本在田間工作的黃姓民眾更趕緊用手機拍下分享，引發不少讚嘆。

雪霸國家公園管理長鍾銘山說，在前幾天連續下雨後，天空好像洗過特別乾淨，加上今日放晴，包含苗栗市、頭份市區，不用登高山就能看到聖稜線，目前山上還有積雪，最厚的雪山圈谷應該還有20公分。

在大霸尖山、雪山間的聖稜線，除了是山友朝聖的熱門登山路線，最早則是出現在日治時期沼井鐵太郎的讚嘆，當時沼井鐵太郎這樣形容「這神聖的稜線啊！ 誰能真正完成大霸尖山至雪山的縱走， 戴上勝利的榮冠，敘說首次完成縱走的真與美？」

天氣好時，從觀霧森林遊樂區也可眺望雪山山脈聖稜線。（資料照，記者廖雪茹攝）

位於苗栗泰安鄉的雪見遊憩區，因冬季可以遠眺聖稜線與雪山西稜線的雪景，所以被稱為「雪見」。（資料照，雪霸國家公園提供）