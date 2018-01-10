明天清晨低溫下探8度 回溫要等到週日

低溫持續發威，明天清晨最低溫僅8度。未來幾天天氣型態與今日類似，預計這波寒流影響到週六。（資料照，記者朱沛雄攝）

2018-01-10 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕今（10日）晚到明天（11日）低溫持續發威，明天清晨最低溫僅8度。未來幾天天氣型態乾冷，與今日類似，預計這波寒流影響到週六（13日）。氣象局呼籲民眾做好保暖的準備，水產養殖及山坡地農作物需嚴防寒害，使用瓦斯熱水器也要特別注意一氧化碳中毒。

據中央氣象局預報，明天持續受到寒流及輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭地區的清晨低溫將下探到8至10度，其他地區也僅11至13度。氣象局也指出，乾冷空氣南下，部分地區陽光露臉，溫度緩緩上升，北部及東部地區高溫14至16度，中南部高溫18至22度。天氣風險公司表示，這一波低溫將影響到週六，而且未來幾天早晚低溫有機會達8至10度，甚至南部低溫也有11至13度。

降雨方面，中央氣象局預報，乾冷空氣南下，各地陽光露臉，降雨機率減少，僅花東地區有零星降雨的發生機率。

空品方面，中央氣象局表示，明天持續受寒流影響，挾帶境外污染物影響空氣品質，高屏地區受擴散條件不佳為橘色提醒；馬祖、金門、澎湖及北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；竹苗、宜蘭、花東為「良好」等級。

中央氣象局也提醒，受東北風增強影響，台灣沿海空曠地區風勢較為強勁，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。