竹市消防戰力大提升 276員額創歷年新高紀錄

2018-01-10 14:11

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為增強新竹市防救災能量，新竹市消防局今天增添35名生力軍，總人數達276人，創下歷年新高，市長林智堅重視消防弟兄工作環境，期盼透過人力甄補強化消防戰力，同時擴充設備器材，提升救災戰力，提供市民更安全的生活環境。

「市民的逃生口，是各位弟兄的救災入口！」林智堅指出，消防工作非常辛苦，同仁都是「用自己的生命保障別人的生命」，感謝消防弟兄的奉獻付出，讓新竹市擁有優良的生活環境，成為一個安居樂業的城市，他上任後持續增加消防人力，自104年3月發布通過消防局組織編制，員額從262人增加至306人，實際員額至本月增補人力已達276人，總計增加47名消防弟兄，增加比例20.5%，創下歷年新高。

林智堅表示，上任後投入超過8千5百萬元經費擴充車輛及裝備器材，同時強化消防廳舍耐震能力，今年爭取中央補助690萬，預計明年完成所有消防廳舍耐震補強工作，保護同仁的工作安全，作消防弟兄最堅實的後盾，藉以提供市民安全無虞的生活環境。

林智堅說，為提升民眾居家安全，消防局105年開始執行「4年6萬顆」推廣住警器專案，去年再投入1萬5千顆，並首次開放民眾可到消防分隊領取後返家自行安裝，1戶免費補助1顆，期盼109年新竹市達到安裝率100％目標，讓居家安全防護更全面，持續維持104年起「火災0死亡」紀錄，打造平安、幸福城市。

消防局長李世恭說，新生報到只是一個開始，接下來要參與為期一個月的職前訓練，屆時將在新竹消防教育訓練基地接受完整訓練，2月5日訓練結束後，將視成績分發至外勤單位執行第一線救災、救護、為民服務工作。