清華、交通大學YouBike增設2站 校園站點密度高

2018-01-10 13:48

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市YouBike自105年5月啟用至今，民眾迴響熱烈，為滿足學生高需求量，新竹市政府於清華大學（含南大校區）及交通大學兩校周邊已建置5站、125輛YouBike，今日再啟用清大台達館站、交大研三舍站等2站，兩校共設置7站、175輛YouBike，成為全國YouBike站點密度最高的校園，市長林智堅期盼提高校園公共自行車站點密度，提升學生通勤安全，完善城市綠色運具網絡。

新竹市YouBike目前設有47站，提供1175輛微笑單車，105年5月啟用至今，使用人數破176萬人次，假日使用者為平日2倍，獲民眾熱烈迴響，日前市府與新竹科學園區合作，於園區增設8站點，民眾通勤、洽公及轉乘更便利；而清大、交大學生多，需求量高，經市府、微笑單車公司與校方評估後，增設清華大學台達館站、交通大學研三舍站等2站，今日正式營運。

林智堅表示，去年在清華大學、交通大學積極爭取下，市府在清華大學（包含南大校區）及交通大學設置5站、125輛YouBike，每日平均逾1千人次使用，是新竹市熱門租借點。設站後，兩校YouBike使用需求日益增加，如今再增設2站，滿足通勤通學需求，也讓城市交通綠色網絡更完善。

交通處長倪茂榮表示，清華大學台達館是電機資訊學院，包括電機、資訊、光電等系所，是清大僅次於小吃部學生聚集的地方；而交通大學研三舍目前為興建中研究生宿舍，未來可容納千人的住宿需求，同時鄰近設有學生十三舍，預期使用需求將大幅增加。

交通處表示，自行車是學生最常用的代步工具，而公共自行車具有固定站點、專業廠商維護保養、24小時營運服務等優勢，不僅滿足學生課堂間移動、往返市區、假日返家等交通需求，同時也能維護自行車停車秩序與環境整潔。

「不用再跑步趕課了」清華大學大一的張同學說，校園很大又禁行機車，常要快步趕課，原本計畫要買自行車代步，現在有了YouBike，不僅能省下一筆買車的費用，也不用匆忙趕課。

交通大學林同學也說，去年學校設置 YouBike，下課後都會和同學騎去清大夜市吃飯，只要5分鐘，很方便，而且以前去市區逛街或假日返家都必須走到光復路等公車，有了YouBike後，能直接騎到火車站或市區逛街，「時間節省許多，如今又增加站點，生活更方便」。