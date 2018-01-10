寒假玩透透！ 北市兒樂、科教館、天文館推套票

2018-01-10 13:47

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市兒童新樂園結合科學教育館、市立天文館共同行銷，於寒假期間推出「歡樂新春旺三館」套票，將從1月25日（週四）至2月20日（週二）期間販售，200元售價的套票就可玩賞3座場館，相當於3折優惠，且從1月13日起至2月10日，兒童新樂園也舉辦「創意著色扭一下 點心寵物FUN寒假」活動，開放國小6年級以下學童可免費參加著色活動，並可獲得扭蛋獎項和網路人氣抽獎。

兒童新樂園表示，「歡樂新春旺三館」套票從1月25日起至2月20日，可於兒童新樂園園區售票處及天文館花200元購買，即可暢遊兒樂、天文館及科教館，包含兒樂一日票，當日不但免費入園，更享大型遊樂設施無限次數搭乘（以遊樂設施各搭乘1次計算，價值超過340元）；天文館則可體驗宇宙劇場及立體劇場（價值200元）；另外科教館預計3月1日起封館進行外牆整修，仍提供常設展、兒探館或劇場（不含地震劇場）購票優待券。

此外，「創意著色扭一下 點心寵物FUN寒假」的第一階段著色活動，自1月13日至1月31日止，國小6年級以下兒童可免費參加，可先前往園區遊客中心免費領取畫紙、L型文件夾與彩虹筆（每日限量提供），再到遊客中心前的歡樂市集休閒座椅區畫畫，座椅區已布置成繪畫專區，設置可愛桌墊方便著色使用，作品完成後於遊客中心繳交，還可免費獲得專屬代幣一枚，憑代幣可體驗高240公分大型水晶塔扭蛋機一次。扭蛋獎品包含遊戲代幣、設施體驗券、2018相片年曆、鑰匙圈、墊板等，但獎品不可指定或更換。

著色活動的第二階段則是人氣按讚賽，自2月1日（週四）至2月6日（週二），會在兒樂的臉書粉絲專頁統一公告所有參賽作品，藉由臉書按讚方式投票，投票至2月6日（週二）下午2時止，會在2月7日公告票數前5名後，通知得獎者於2月10日（週六）至兒童領獎，獎項為園區大型遊樂設施一日暢遊券、小型遊樂設施免費設施體驗券、2018相片年曆等多項禮物。