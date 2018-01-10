體驗台灣學校生活 外國大學志工開眼界

一對西班牙帥哥美女與上課虎山國小學生，開心地合照。（記者陳鳳麗攝）

2018-01-10 13:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮虎山國小本週來了一對西班牙帥哥、美女，他們在學校擔任3天志工，住在2個接待家庭，2人非常融入台灣家庭，其中美女拉貴爾與2名小朋友同床共眠，讓小朋友開心極了，而2人陪校長在校門口迎接學生上學和送學生放學，2人都說「台灣的校長真親切，讓人開心眼界！」。

草屯鎮虎山國小這個禮拜來的外國人羅傑和拉貴爾，25歲的2人是大學同學，畢業於世界百大之一的西班牙巴塞隆納大學，2人到台灣旅行2個月，以當志工為主要目的，第3週到草屯鎮虎山國小擔任志工，體驗台灣的鄉間和學校生活。

2人在虎山國小教小朋友簡單西班牙語和歌曲，也介紹西班牙這個國家，2人並分別寄住在2個接待家庭，2個家庭的孩子與2人相處融洽，把2人當成家裡的一員，尤其拉貴爾跟2名唸虎山國小的小女孩同房，3人打枕頭仗玩遊戲，猶如姊妹般，讓家長王秀英大為感動。

這對西班牙頂尖大學的畢業生，這2天也體會校長每天在校門口迎接學生，放學送小朋友的滋味，2人發現台灣的學生上學的時間很早，也認為台灣的校長好親切，不像西班牙的校長很嚴肅，學生只有在闖了禍才會見到校長。

今天是週三，學生中午就放學，這對西班牙帥哥美女，也將在今天離開該校，中午兩人再度陪校長送小朋友放學，小朋友離情依依，讓他們也說「好捨不得離開」。

校長葉兆祺說，台灣的學生有很多優勢，有外國的友人來訪，跟小朋友交流，這是培養國際移動力的一種方式，希望讓小朋友在英語系國家之外，也能認識其他語系的國家。