低溫急凍 阿里山區降冰霰

2018-01-10 13:36

〔記者曾迺強／嘉義報導〕強烈大陸冷氣團來襲，不僅合歡山、玉山國家公園飄下2018年第一場瑞雪，嘉義縣阿里山區在上午11點20分也降下冰霰，塔塔加石山、森林遊樂區的小笠原山都能見到冰霰景象，儘管10分鐘後就停止，但持續低溫也相當凍人。

林務局嘉義林管處技士蕭明學說，位於台18線（阿里山公路）105公里、海拔2千6百多公尺的塔塔加石山、海拔近2千5百公尺的森林遊樂區內小笠原山，今天上午降下冰霰，有工作人員以手機拍下當時情況，傳回現場畫面，空中灑落點點冰霰，宛若銀色仙境。

相關影音