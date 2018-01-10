高雄機廠遷建潮州 潘孟安：台鐵打頭陣、高鐵來壓軸！

潘孟安致詞時特別表示，希望「台鐵打頭陣、高鐵來壓軸」；賀陳旦也回應，在台鐵機廠創造的產業基礎下，會幫助爭取高鐵進一步的擴充可能，一定把在地的殷殷期盼，向院裡回報。（記者邱芷柔攝）

2018-01-10 13:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣鐵路局為配合都市發展與政府興建高雄市區鐵路地下化政策，將「高雄機廠」、「南區供應廠（材料廠）」遷移至屏東縣潮州鎮，今天舉行動土典禮，交通部長賀陳旦、台鐵局長鹿潔身、屏東縣長潘孟安等人共同出席祝禱儀式，祈求工程順利。

高雄機場創設於1898年位在高雄市鹽埕區的鐵道敷設部出張所，為了增加維修能量，1975年11月啟用了位在高雄鳳山的新建廠房，「高雄鐵路地下化建設計畫」讓台鐵列車無法車出地面至高雄機廠維修，因此高雄機廠、南區供應廠及高雄港檢車分段配合遷建至潮州。

潮州機廠基地總面積達51.61公頃，廠區及軌道32.91公頃，生態綠地包含滯洪池18.7公頃，同時廠區內也將設置鐵道文物館，並利用基地建物屋頂空間規劃設置太陽能光電發電設備，總計畫經費達132.43億，預訂在110年完工。

潘孟安表示，希望交通部協助，讓潮州機廠4年的工期在安全的前提下儘早完成，在機廠動土的同時，也期待西部幹線這條主動脈能串接往東，從枋寮延續到台東，另外在台鐵潮州機廠旁，還有幾百公頃的土地可以運用，希望未來有一天高鐵的維修站也在這裡，讓「台鐵打頭陣、高鐵來壓軸」。

賀陳旦致詞時回應，對於「台鐵打頭陣、高鐵壓軸」會進一步與縣府討論，在台鐵機廠創造的產業基礎下，幫助爭取高鐵進一步的擴充可能，一定把在地的殷殷期盼，不管是對於服務上的延伸或是高鐵機廠的轉移，都會向院裡回報。

賀陳旦也表示，將用更大的空間、更進步的技術與更在地的合作，讓把台鐵機廠下一個百年風華在潮州展現，4年的工作期間不會等4年才開張，例如不涉及到土地改良、技術術驗收等部分的文物館、生態公園就能先開放與民眾分享。