諧音像「銀兩」 宜蘭三星鄉銀柳紅到海外去

銀柳諧音像銀兩，脫殼後果實為銀色，具吉祥富貴之意。（記者張議晨攝）

2018-01-10 13:21

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉銀柳產量占全國9成，現已進入採收期，因銀柳諧音與「銀兩」相近，又有吉祥、富貴之意，是春節應景植栽，深受馬來西亞、新加坡華人喜愛。農民陳長森說，今年銀柳品質狀況好，現已陸續採收，過年期間民眾不彷在家裡擺設銀柳，祈求整年富貴。

三星鄉銀柳種植面積約60公頃，其中有6成外銷至東南亞華人市場，4成內銷台灣，每年12月進入採收期，因銀柳台語諧音與「銀兩」相近，華人習慣在過年期間在家裡擺設銀柳，祈求整年好彩頭。

黃錫墉說，銀柳採收後，農民會分3尺至6尺不等長度，3尺象徵迎福、4尺1代表進寶、5尺1富貴、6尺2添丁等吉祥意涵，頗適合在過年期間裝飾家裡內外。

陳長森說，三星鄉銀柳去年受颱風影響，產量約減少2成，但所幸去年颱風季在銀柳結苞時就已結束，品質仍維持穩定，但價格會隨年關接近漸漸上漲，有意為家裡添富貴的民眾，近期可趁價格未漲前，開始採購。

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三星鄉銀柳佔全國產量九成，現已進入採收期。（記者張議晨攝）

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