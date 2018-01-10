邊跑邊賞景 淡水河畔馬拉松標線年中完工

2018-01-10 13:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕國人慢跑風氣日盛，新北市政府高灘處規劃在大台北都會公園至八里的淡水河岸高灘地，規劃全馬（42.195km）、半馬（32km）、10k和5k馬拉松標線，且全線都在高灘地內，不僅安全，更方便練跑民眾配速和補給。預計今年6月前能完成沿途里程數標誌設置、鋪面改善等工程。

新北市議員李坤城今天和高灘處、慢跑團體到大台北都會公園會勘，李坤城說，三重到八里河岸景致優美，練跑民眾也可以在安全路線上練跑，加上里程路線標誌，對練習效率大有助益，更希望工程能加速在3月底前完工。

高灘處副總工程司歐瑞良說，全馬起點位於重新棒球場旁空地，經由二重疏洪道北側、觀音溪坑橋、米倉公園折返、觀音坑溪橋並繞微風運河回到起點。高灘處近期完成規劃設計，並將會劃設標線、豎立標誌並改善鋪面，預計今年6月完工。

歐瑞良說，全馬練習賽道起點的重新棒球場旁空地位於重新橋下，一旁就是機場捷運A2站、台北捷運三重站，還有汽機車停車格，不管自行開車或搭乘大眾交通運輸工具，都相當方便。

蘆洲體育會慢跑委員會主委劉昌海說，許多跑友早就在淡水河沿岸、疏洪道內練跑，但在部分路線較複雜的交通節點會迷路，相信加上標誌後能讓跑友練跑更順利，也希望市府能引進販賣機、AED設置。

高灘處表示，新北市目前有大漢溪右岸城林橋至華江橋之河濱灘地空間及大漢溪左岸柑園橋至新月橋灘地空間，建置全馬慢跑路線標示系統，三蘆慢跑路線標示系統將是新北第二處。