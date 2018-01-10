酷航開航柏林 促銷機票萬元有找

2018-01-10 12:56

〔記者陳宜加／台北報導〕新航集團旗下的廉價航空酷航Scoot，將於今年6月20日開航德國柏林，今天起正式開賣促銷，萬元有找，單程含稅只要9999元起，創造話題熱度。酷航指出，德國首都柏林是酷航第二個歐洲航點，也是繼雅典、夏威夷後第三個長程航點。

酷航開航新加坡─柏林航線，開賣促銷台北出發經新加坡至柏林單程含稅價9999元起，不含行李及餐食，酷航商務艙單程含稅價2萬8799元起，促銷期間為即日起至至1月31日，旅遊期間自今年6月20日至10月26日。

酷航指出，柏林航線將由雙走道廣體客機波音787夢幻客機執飛，每週4班營運。酷航首席執行長李立興表示，酷航的低成本長程營運模式，於過去六個月內隨雅典、夏威夷開航而正式展開。目前兩個航點都符合期待，也獲得旅客高度評價。

酷航目前的航網包括17個國家、63個航點，馬來西亞的關丹也將於今年2月首航。酷航機隊擁有16架787夢幻客機及24架A320空中巴士，另外4架787夢幻客機及39架A320 neo空中巴士正在訂購中。

阿聯酋航空則推出「My Emirates Pass」季節限定優惠，即日起至3月31日搭乘阿聯酋航空至杜拜旅遊、或在杜拜轉機的旅客，只要出示阿聯酋航空登機證與護照等有效證件，在合作的熱門餐廳、飯店、商店即可獨享各項折扣或優惠內容。

阿聯酋指出，優惠不僅適用於超過250間世界級的知名餐廳、飯店，也可於造訪錦標賽高爾夫球場、精彩刺激的主題樂園、豪華SPA水療時使用。