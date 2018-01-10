六福村3仔虎見客賣萌 徵求6歲以上小朋友當保母

2018-01-10 12:52

〔記者黃美珠／關西報導〕六福村主題遊樂園有喜！去年12月初園內的孟加拉虎生下3隻小仔虎，今天見客！

這2公1母的小萌虎1個月來，每天以100到150公克的速度「長重」，體重以從新生的1075公克，到現在超過4公斤，已像是1隻成年的大貓咪。

今天該園的動物醫院以「萌虎出柙」為名，替這3隻小虎仔舉辦滿月見面會，除有小虎仔專屬的滿月蛋糕，還有象徵保佑牠們「頭好壯壯」的紅蛋，祝福這3隻小老虎健康快樂長大。

而歡迎這3隻小萌虎加入六福村的野生動物王國，六福村除在FB粉絲團推出「命名活動」，邀請大家一起幫小老虎命名；也和關西六福莊生態度假旅館同步推出「小老虎保育員公益體驗專案」，這個體驗活動主要是開放給年滿6歲以上的小朋友報名，從本週五、12日起到4月1日為止，每天早上11點和下午2點各1場，每場50分鐘、頂多8個小朋友進場。

這些小朋友將隨著該園的保育員一起學著照顧小萌虎們、認識牠們的生態習性，並在獸醫師指導下，一起觀察小老虎、幫小老虎做基礎檢查、量體重，或幫忙小老虎排便、尿尿，餵小老虎喝奶等。

六福村表示，這個公益體驗專案需要付費，包含六福村門票在內，每個參加的小朋友收費1999元，其中收入的1成將捐給莊福文教基金會，用於動物保育及教育研究工作。

相關影音