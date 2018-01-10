直擊宜蘭落羽松紅了！員山湖邊秘境紅葉襯綠水。（記者簡惠茹攝）

2018-01-10 12:28

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭的冬季美景降臨，員山蜊埤湖邊的落羽松紅了，綠水湖岸襯著落羽松點點紅葉，已經吸引許多遊客在冬日暖陽下，來宜蘭賞美景拍照打卡。

位於宜蘭縣員山鄉的蜊埤湖，當地人習慣稱為「喇仔埤」，由於湖面狀似蛤蜊而得名，環湖而種的落羽松，湖景山色的四季變化鮮明，最近落羽松慢慢換上紅妝，落羽松倒映湖面，吸引許多攝影愛好者前往拍攝，遊客也前往享受彷彿北國氛圍。

由於蜊埤湖旁就是員山福園，與公墓及殯葬管理所比鄰而居，所以遊客並不多，但也因此足以稱為遺世而獨立的「祕境」，近年來在員山福園的維護管理下，不但沒有附近就是墓園的陰森感，反而因為優美的景緻，更成為吸引佳偶作為拍攝婚紗的地點。

「今年終於賞到紅色的落羽松。」今天一早，60歲邱先生夫婦就從台北趕來宜蘭賞落羽松，邱先生說，去年也有來看，可是撲了空，落羽松還沒變紅，今年冬天一到，一心想著一定要看到，今天早上看到天氣很好，又聽說落羽松已經紅了，就跟太太一起來宜蘭拍照賞景，真的很美，不虛此行。