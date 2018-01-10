3年沒清淤太臭 田寮河淤泥土資場拒收

2018-01-10 12:29

［記者林欣漢／新北報導］台灣第一條人工運河田寮河3年未清淤，基隆市政府去年11月進場展開清淤作業，但挖起來的淤泥太臭了，土資場竟拒收，全案被迫停工，市府工務處表示，正擬向台北港申請收容同意，加上契約變更等作業，預計2月上旬進場清運。

田寮河是台灣第一條人工運河，全長3公里多，過去無建置污水下水道，兩側住商廢水都直接排入河中，長期累積惡臭，但已3年未清淤，信義區市議員韓良圻為了清淤問題，去年11月市議會定期大會曾槓上市長林右昌，一度要把林右昌趕出議場，後來雙方都公開致歉。

市府去年11月13日展開田寮河清淤作業，但挖起來的淤泥含水量高，臭味過濃，原本申請的土資場拒收，導致全案停工。韓良圻表示，田寮河清出來的爛土有多臭，就代表他所言不假，已很久沒清淤了，田寮河是民眾早晚休閒的廊道，市府從到現在就把田寮河邊信一路停車格給圍起來，附近居民找不到車位很不方便，現在機具還擺在沉砂池的河道中，擺太久有礙觀瞻，都待改善。

市府工務處河川水利科長廖俊育說，經過多次取土、暫置以及固化作業後，先運送2車到土資場，但因含水量高達百分之270多，臭味很重，土資場怕場區內受到污染拒收，清淤工程被迫暫時停工。市府目前積極協調台北港收容，但必須先針對土質進行檢驗採樣，送實驗室確認是否重金屬或毒性檢測超標，預計1個月報告出爐，這段期間會先暫置排水，降低含水量，包括契約變更等作業，預計2月上旬可重新進場清運。