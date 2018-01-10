連3天良好 台南空品創歷年最佳紀錄

因中北部下雨，台南空氣品質指標已連續3天出現良好等級。（記者蔡文居攝）

2018-01-10 12:22

〔記者蔡文居／台南報導〕因連日陰雨，台南市空氣品質指標（AQI）已連續3天出現良好等級，今天各測站也介於良好及普通之間，根據環保局的資料顯示，從去年秋冬迄今，南市不管是PM2.5（細懸浮微粒）濃度或是AQI指標都是創歷年來最佳紀錄。

環保局表示，近幾天更因中北部下雨明顯，上風處的污染物有效被雨水淨化而減少傳輸影響本市，本月7、8、9日已經連續3天細懸浮微粒平均濃度低於15ug/m35，呈現良好等級。

空噪科長陳幸芬說，台南市空品在積極管制作為及企業市民合作下，南市的空氣污染物排放量是逐年減量，而空氣品質是明顯改善，去年秋冬迄今不管是細懸浮微粒濃度或是AQI指標都是創歷年來最佳紀錄。

以近5年來說，細懸浮微粒濃度從102年的年平均濃度自102年的36μg/m3（微克／立方公尺），改善至106年的25μg/m3，近5年大幅改善31％。

另外，如果以106年秋冬11月開始到今年1月9號的AQI大於100（橘警戒）日數來看約為21天，而102年同期約為54天，顯示台南市空氣品質的不良日數已經明顯改善約47％。