飼主工時過長 寵物也得「都市病」超焦慮

2018-01-10 12:21

〔記者蕭婷方／台北報導〕國人每年平均工時超過2414小時，飼主工時拉長也使寵物獨自在家時間拉長，長時間「孤獨」，寵物產生分離焦慮症、抑鬱症比例也隨之增加。訓犬師許朝訓「polo拔」說，心靈受到滿足的寵物行為也會相對穩定，建議飼主應增加人陪伴時間，若因工作無法返家，可找寵物保母協助。

北市動保處今舉行記者會，為犬貓學校網路課程宣傳，邀來訓犬師許朝訓（polo拔）、王昱智（熊爸）、陳玉玲（annie）等人拍攝網路課程影片，主題包含寵物心理反應、日常生理需求、常見行為分析、行為矯正等5方面知識，市民只要上「台北e大」點選「台北市犬貓學校ｅ化課程」就可隨時隨地上網學習。

許朝訓說，幼犬、青年犬年紀較小，若主人長時間不在家，不會獨立生活，行為相對比較不穩定，可能產生分離焦慮症；尤其現代都市人工時長，前來諮詢相關問題者也越來越多。

許也說，許多從收容所認養的狗，因為年紀太小就與母犬分開，有分離焦慮症的比例更高。許朝訓說，這些都是缺乏陪伴所致，建議飼主要注意寵物的心靈需求，要增加陪伴時間，飼主可找有耐心、懂得狗肢體語言的寵物保母協助。

王昱智則說，過去飼主都用教小孩方式教導寵物，但寵物因天性不同、需求也與人不同；前來進行諮詢者第一名就是柴犬，有咬人、咬狗的問題，第二名為邊境牧羊犬，因為在都市中無羊可牧，指好「牧車」，有追車問題；第三名為台灣米克斯，因以往要兇悍才能生存，在現代生活則有易緊張與吠叫問題。

陳玉玲建議飼主，日常與狗互動要建立明確的生活規範，界線明確寵物才會有安全感；此外，也應建立狗與同儕的互動。

除線上課程外，為滿足不同飼主需求，台北市犬貓學校「春季班」將開課，將於今年三月開設「寵物行為訓練課程」，每班招收10組學生，採網路預約報名制，歡迎民眾攜毛小孩一起參與。相關資訊洽北市動保處網站。