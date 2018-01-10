北市府開放城市成果展 台大學生聯手公務員秀創意

2018-01-10 11:59

〔記者黃建豪／台北報導〕公務員做事常被批評閉門造車，而學生天馬行空的想法，則總是被認為不切實際。台北市政府則與台灣大學的無邊界大學合作，截至11日止，在市府大廳舉辦開放城市成果展。分為「移動台北」、「遊憩台北」、「異地台北」與「食在台北」，關心交通、公園、移工及食物4大領域問題並提出解決方法，以交通為例，台大學生便關注身心障礙者搭乘公車困難，檢討公車渡板問題，並提倡設置身障者專用候車區。

資訊局指出，台灣大學透過「台大無邊界大學計畫」，從2016年起逐步建立與台北市政府的合作關係，並由資訊局結合台大其他跨領域計畫，至今已有包括交通、社會、資訊局等局長受邀到台大，與師生進行面對面討論，拋出實際待解決的議題，在經過一學期後，讓研習7門課程的台大學生，針對不同的城市挑戰議題，各自提出不同的解決方案，方案形成的過程中，也邀請市府各局處給予回饋修正。

該計畫成果目前已在台北市政府一樓大廳展出，上午舉行開幕記者會後，將以公開展覽形式展出至1月11日止。

以「移動台北」來說，台大學生就個別探討身障者搭乘公車的改善方案、台大公館地區自行車動線改善、機車待轉人車分道；「遊憩台北」，是盼打破公園罐頭遊具現況，由學生自行設計公園遊憩場；「異地台北」關心移工，提案打造移工音樂節、影音展等推廣活動；「食在台北」則是提案可介紹食材產地的產銷履歷平台等。

資訊局長李維斌表示，原本他也認為公務員都是關起門來做事，後來從學界到市府服務後，才發現不是人的問題，而是政府體制的問題，要公務員在體制箝制下能飛是非常困難的，因此當政府有一點突破時，應該不要吝惜給掌聲，而學生的想法時常太過浪漫，這時就能由市府能告知現實的問題，因此無邊界大學其實是很好的平台。