校園數位化 教育部擬3年投入百億元

校園數位化，教育部今開記者會宣布，從今年起預計3年投入百億元。（記者林曉雲攝）

2018-01-10 11:41

〔記者林曉雲／台北報導〕數位時代，中小學校園也要數位化！教育部今天召開記者會宣布，從今年至109年，預計3年規劃投入總經費逾100億元，含前瞻基礎建設88.8億元及年度預算12.9億元，全面優化提升中小學校園網路與資訊環境，推動以數位科技創新教學應用及學生學習。

教育部長潘文忠表示，教育部和各縣市教育局處、資策會、私部門如均一教育平台，共同為了數位發展而努力，過去因為各自發展，內容琳瑯滿目，但不夠方便使用，因此教育部整合各方資源，讓資源共享，並擬用數位取代各學校行政苦勞。

教育部次長林騰蛟說明，預定今年5月「自主學習平台」整合平台將可正式上線啟用，提供22縣市作為共同使用的平台，服務全國師生創新教學與學習，促進資源共享，平台預計收集約8000筆課程影片，學生可不受時間和空間限制自主學習，另以教育雲原有51萬筆教材、教案與影音資料為「教學資源庫」，提供教師備課所需。

為解決使用不便的問題，林騰蛟表示，教育部朝「公私協力共同發展」、「單一帳號登入」、「增進師生互動」、「縮減教育落差」及「運用大數據」的方向進行整合，以教育雲端服務為基礎，建置數位教學創新整合平台，包括「自主學習平台」、「課間系統平台」、「教學資源庫」三大部分，並可經由系統記錄學生學習歷程。透過Open ID Connect協定，建立教育體系身分認證平台，整合及介接公部門及民間單位，達到一次登入的便利性。

林騰蛟表示，在數位教與學資訊應用環境方面，配合108學年度12年國教課綱上路，107年中小學所需資訊科技教室可全面到位，迄至109年時中小學校園的主幹網路，將可全面升級支援Gigabit頻寬或光纖骨幹，各班級教室具備無線網路覆蓋率將達100％環境；同時，高中職對外連網109年將可100％完成升級具備支援Gigabit超頻寬的介接能力。

記者會安排台北市南湖國小學生示範運用數位學習平台及線上資源，另為解決新住民語文學習及偏鄉學校師資不足的問題，教育部與國立中央大學、資策會合作，採用「遠距直播共學」同步方式，新北市永定國小學生在線上參與課程學習，新住民語文老師於資策會攝影棚進行教學並同步連線傳送至偏鄉小校，師生可突破空間及時間的限制即時互動。