3胞胎小水獺泳技進步神速 13日見客啦！

小爪水獺一家合樂融融。（圖由台北市立動物園提供）

2018-01-10 11:25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園小爪水獺「Nina」與「Hugo」的第三胎寶寶終於把游泳技巧練習純熟，與哥哥姊姊、爸爸媽媽在戶外活動場的團隊測試也相當順利，因此，週六起民眾就可以在溫帶區見小爪水獺一家成員。

園方指出，初次跟著家人來到戶外活動場的小爪水獺寶寶們，傻傻地追隨「大人」的腳步，毫不猶豫地跳入水池中，才赫然發現這並不是平常熟悉的水池，立馬想返回岸上，卻因為太過緊張而頻頻失敗，幸好「大人」們聽到呼救聲，馬上伸出援手，將小朋友一一「拔」出水面。

戶外活動場進行團隊測試時，保育員在旁密切觀察小爪水獺寶寶及一家人的互動。3個小小的身影在岸上飛快地跑來跑去，宛如3個小小跟屁蟲般，靈活地追隨著「大人」們的腳步。幸運經過活動場的遊客們，無不被可愛、吵雜又忙碌的小爪水獺一家所吸引。

園方表示，現在小爪水獺寶寶還不會自己抓魚，因此哥哥姊姊及爸媽不斷來回水中抓魚「進貢」家裡的老大，其他不想弄濕身體的則是不斷尋找落葉、姑婆芋等巢材回家「鋪床」，只要有相中的材料絕不輕言放棄！再困難也要拖回家。

園方表示，本週六開始，小爪水獺一家就會在溫帶區的戶外活動場與大家見面，屆時將由「Nina」與「Hugo」帶著第二、三胎的寶寶及第一胎大朋友們輪流使用。

小爪水獺寶寶如果落單了，會大聲的呼叫家人。（圖由台北市立動物園提供）

小爪水獺寶寶的泳技進步神速。（圖由台北市立動物園提供）