玩玩九宮格 學救災救護防溺變有趣

2018-01-10 11:16

〔記者楊金城／台南報導〕你通過驗證了嗎？台南市下營消防分隊最近推出救災救護防溺的3張九宮格驗證圖進行消防宣導，有趣的圖卡驗證，讓小朋友用眼睛學習救災救護防溺知識，一目了然。

近來不少網頁、社群平台，為了確保用戶資料不被盜用，會設置各種驗證機制，先前Google就推出No CAPTCHA reCAPTCHA的網頁驗證機制，以簡化使用者登入網路服務的驗證程序，主要是從九宮格圖片中，點選正確的選項，即可登入。此外，網路上還出現女藝人宋云樺及夏于喬撞臉認證九宮格供大家辨識，讓許多人傻傻分不清楚，引發熱烈討論。

台南市消防局下營分隊分隊長周奕任靈光一閃，如果防災宣導也能設計九宮格驗證，就能得知民眾是否有正確防災觀念。因此與分隊上具美術專長的隊員莊士儀及電子專長的義消戴佳宏負責設計及製作防災、防溺及緊急救護知識驗證三大主軸的九宮格驗證看板。

進行消防宣導時，民眾尤其是小朋友對於驗證看板上可愛又清新的圖案覺得有趣，只要挑選正確防災觀念的圖示，亮起綠燈即代表通過防災驗證，讓分隊在向學童及民眾防災宣導時增添許多趣味性。

想知道自己是否有正確防災觀念？能通過防災驗證嗎？除了可上下營消防隊FB粉絲專頁自行驗證外，即日起至農曆新年期間，下營消防隊防災驗證圖將不定期出現宣導，民眾只要驗證過關，即可獲得可愛貼紙1份。