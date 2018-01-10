連日大雨緩解新竹旱象 寶二水位持續攀升

經濟部水利署北區水資源局表示，新竹寶二水庫受惠於5日以來南方雲系東移影響，截至10日上午9點止，連續5天的降雨為集水區帶來272.7毫米雨量。資料照。（記者廖雪茹攝）

2018-01-10 09:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕連續雨勢，緩解新竹早象！經濟部水利署北區水資源局表示，新竹寶二水庫受惠於5日以來南方雲系東移影響，截至今（10日）上午9點止，連續5天的降雨為集水區帶來272.7毫米雨量，水庫水位以平均一天1公尺的速率回升。

北區水資源局表示，新竹地區自去年8月泥莎颱風後，一直無明顯降雨，連續5個月雨量不及歷年平均的一半，主要水源的寶二水庫水位急速下降，從8月的滿水位150公尺一路下滑，到今年1月6日下午4點更跌破135公尺，蓄水量僅剩1300萬噸，蓄水率41.7%，新竹地區水情告急。

為因應此缺水情勢，水利署在去年12月27日將新竹地區水情燈號由水情稍減的綠燈，轉為一階限水的黃燈。

北水局表示，這次大雨發生在枯水期中最少雨的月份，連下5日的雨勢累計超過260毫米，1月8日更創下集水區單日最大降雨量114毫米，到今天上午9點，寶二水庫水位達138.5公尺，水位回升3.5公尺、平均一天1公尺，蓄水量則增加了近350萬噸達到1713萬噸。

北水局表示，目前雨勢雖已稍歇，由於下雨的時間夠長，頭前溪仍將持續有大流量，估計寶二水庫仍可每日引水百萬噸持續數日以上，蓄水量回復到2000萬噸應可期待。

但北水局也提醒，雖然這波降雨為新竹地區帶來大量雨水，但何時可解除一階限水的黃燈，現在仍言之過早，呼籲民眾現在仍處一月枯水期間，應持續力行節約用水。