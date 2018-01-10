今起3天轉乾冷 彭啟明：明、後輻冷發威低溫再下探

今北部開始轉乾，但回溫有限，中部以北、東部白天高溫僅15至17度左右，南部則接近20度，明、後兩天清晨溫度可能更低。（資料照，記者方賓照攝）

2018-01-10 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強冷空氣發威，今（10日）晨西半部許多地區都跌破10度，台北也降至10.3度，今北部開始轉乾，陽光露臉，不過回溫有限，中部以北、東部白天高溫僅15至17度左右，南部則接近20度，明後兩天清晨溫度可能更低。

氣象達人彭啟明在臉書表示，昨晚乾冷空氣逐漸籠罩台灣上空，北台灣告別連續4、5天的雨勢，中部山區雖然仍有些高層雲系，但水氣也在減少當中，高山降雪的機會越來越低，駕駛人反而要注意道路結霜冰凍的現象，今白天在陽光露臉之下，民眾感受稍微舒服一些，中部以北、東部白天高溫略為回升至15度左右，南部則接近20度。

彭啟明強調，但入夜後溫度將急速下探，尤其在天氣轉乾後，考慮輻射冷卻的影響，明、後天低溫恐比今晨還低，請民眾務必要多留意，今起到週五（12日）都是類似寒冷天氣，週末才會開始回溫。

週末開始氣溫大約會有連續5、6天的回升，回到舒適的暖冬型態，預報數據顯示，下週三、四北方有新系統接近，但目前來看其勢力較弱，仍需觀察。