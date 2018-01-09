大溪21家「街角館」串連活動開跑 木藝老街新體驗

2018-01-09 22:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館輔導21家「街角館」，鼓勵在地人透過故事及空間整理，自己說自己的故事，以延續大溪常民記憶、木藝生活與職人精神，到大溪與街角館館長互動，就可以探尋到不一樣的大溪；舉辦「大溪街角‧趣旅行－街角館串聯活動」自1月13日起至28日登場，各式木藝傳統及老街生活，都可以在街角館看到。

桃園市長鄭文燦今天下午主持街角館館長授證儀式表示，木博館成立3年，串聯活動共有21家街角館，每位館長都是文化的引路人、地方生活的達人，每個街角館也都各有特色，包括木藝、家具、神桌、南北貨日用品等各行各業，都集聚在繁華的老街上。

串聯活動推出集章抓寶、深度體驗行程，鼓勵民眾到各街角館認識館內的寶物，集滿9個街角故事章，並附上1張街角館抓寶照，可以兌換活動限量紀念品旅行資料夾，另有檜木筷子、木製手機座、木製風車、豆干春捲及豆腐乳等DIY課程。

桃園市政府積極改造大溪老城區，包括交通改善、電纜地下化、中正公園更新、崖線步道、旅客服務中心、大溪國小設置多功能運動中心、大溪圖書分館遷移到文化路等，也讓老街連成一線。同時也規劃月眉休閒農業區、康莊休閒農業區、中庄生態公園，豐富大溪文化及生態旅遊，並分散遊客，讓假日交通不打結。

另外，剛推出的「桃園智慧遊APP」先以復興區作為示範點，下一個就是大溪區，未來到大溪旅遊可以用APP導覽。