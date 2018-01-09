這間免費課輔班 創下台積電員工募款最高紀錄

台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）握著闕戴淑媺（左）的手。（記者林宜樟攝）

2018-01-09 22:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中華基督教浸信宣道會嘉義縣水上教會牧師娘闕戴淑媺，19年前先生牧師闕明毅慘遭殺害，她走出傷痛開辦免費的水上傳愛課輔班，17年來協助2千多位弱勢孩子成長；但課輔教室老舊漏水，結構不穩，教會經濟拮据，台積電公司得知願為其興建新教室，3天內由員工捐款達595萬元，創下內部募款最高紀錄，今天新教室落成啟用，讓愛的力量繼續流傳。

民國88年11月李姓男子持水果刀工攻擊他人後躲進水上教會宿舍，殺害闕明毅，將2個女兒砍成重傷；一般人面對慘劇都難平復，但闕戴淑媺未對人性感到失望而更用心關懷他人，讓單親、新住民及弱勢家庭孩子上課輔班和音樂課；6名老師鐘點費、水電一個月合計約10萬元，多年來透過闕戴淑媺奔走募捐，但仍常不足。

2年前名導演、中華民國快樂學習協會理事長吳念真獲知，贊助課輔班經費，去年更引進台積電資源蓋新教室；闕戴淑媺說，教室廁所老舊，燈光暗又漏水，但經費少，連課桌椅都捨不得買新的，「蓋房子不是2、3萬元，哪有可能？這是天方夜譚」。

去年8月台積電公司在內部平台募款，水上傳愛課輔班的故事感動員工，創下員工捐款最高紀錄；9月26日動工，由資深處長莊子壽帶領團隊設計監工，比照專業廠房請營造商施工，以採鋼骨結構蓋新教室和新廁所，3個月完成2樓建築，樓地板面積約1百多坪，舊教室也全部重整，讓闕戴淑媺夢想成真。

台積電慈善基金會董事長張淑芬與吳念真今天參加新教室啟用典禮，張淑芬感謝台積電團隊在短時間完成教室，更感動說「師母妳放心，妳走的路我們看到了，現在有更多的人陪妳走」。

提到當初悲劇，闕戴淑媺說，「我已經很久沒想起了，可能有太多事我要做」，17年來苦心維持課輔班，有時遇到孩子不懂感恩、蹺課或是故意整人，「嘴巴上會說不想再辦」，但看到許多孩子需要幫忙，就堅持下去，更感恩台積電的協助能讓更多孩子學習。

張淑芬說，師母是偉大的天使，歷經變故，雖然過去走在寂寞的路上，但上帝的光照亮她，未來會有更多人的陪伴，台積電有9千多名志工，不只捐錢更實際到現場幫助他人，未來會協助全台灣更多需要資源的地方。