高市梅花開花率5成 市府推薦5賞花景點

高市梅樹開花率五成。（記者陳文嬋攝）

2018-01-09 21:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市梅樹種植面積全國第一，過去2年氣候異常，開花率只剩3成，今年天公賞美但花期延後，目前開花率達5成，預計本週陸續綻放，市府農業局推薦5處賞花景點，民眾山嵐中尋梅，彷彿置身在仙境。

高市梅樹種植面積1366公頃，比南投還多，是全國第一，以桃源區819公頃超過六成最多，其次是六龜250公頃、那瑪夏177公頃、甲仙115公頃，每年產梅約8千公噸，是全國最大有機青梅產區，創造經濟產值達5千萬元。

市府農業局表示，過去2年颱風接連來襲，加上暖冬天候異常，晚冷導致花期不順，開花率只剩下3成，今年天公作美，梅花含苞待放，但花期有延後，預計本週陸續綻放，有機會恢復往年盛況。

甲仙農會表示，往年此時梅花已開滿山頭，今年開花率比去年多2成，但未恢復往年正常數量，目前是中低海拔區開花，數量僅達往年5成，高海拔山區則含苞待放，預計本週陸續綻放。

農業局推薦5處賞梅景點，包括那瑪夏區民權國小、桃源梅山及勤和社區、六龜寶來竹林休閒農業區、寶來浦來溪頭社戰道，民政局將於本週六、日在六龜竹林休閒農業區，推出賞梅活動，歡迎民眾共襄盛舉。