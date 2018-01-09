今年供應量少2成 菜價創歷年同期新高

2018-01-09 21:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕冬季菜多物美價廉，但今年因供應量減少超過2成，菜價今收每公斤30元，創下歷年同期新高，農業局表示，要等下週天氣轉好，供應量逐漸回升，預估大約1個月，價格才會恢復正常。

根據高雄果菜市場資料，菜價今收每公斤30元，比去年同期近22元，價格上漲3成7，創下歷年同期新高，供應量只剩下256噸，比去年供應量327噸，減少超過2成。

市府農業局表示，今年受去年10月豪雨影響，造成許多冬菜剛播種，卻因此泡水淹死，農民被迫補種或重種，加上夏季蔬菜進入尾聲，冬、夏蔬菜青黃不接，菜價一度飆破40元。

農業局指出，菜價不到2週回跌30多元，但整體供應量仍不足，補種或重種冬菜來不及出菜，以高麗菜最明顯，預估至少要等到供應量從250噸，逐漸回升至300噸，整個市場價格才會回穩。

梓官農會表示，去年10月豪雨影響甚鉅，造成冬菜生長中斷，農民大多補種或重種，冬、夏蔬菜青黃不接，加上農民預期心理，認為冬菜價格會跌，栽種面積變少，近來寒流來襲，蔬菜生長停滯，造成今年菜價上漲。

梓官農會呼籲民眾不要恐慌，目前葉菜類、高麗菜產地價每公斤20元，只要寒流過後，天氣轉晴變好，蔬菜生長快速，菜價會逐漸回穩。