明日台中以北沿海低溫恐皆破10度 各地午前仍會降雨

今晚到明日低溫下探9至10度，雨勢雖在今晚稍微減緩，但明日中午以前，各地仍有降雨的機率。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-01-09 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕今（9日）晚到明（10）日，低溫將持續下跌，今晚雨勢雖然稍緩，但各地到明天中午以前，都還是有降雨的機率。請大家做好保暖的準備，水產養殖及山坡地農作物需嚴防寒害，使用瓦斯熱水器也要特別注意一氧化碳中毒。

根據中央氣象局預報，今晚到明日低溫持續下探，台南以北、東北部低溫將下探9至10度，其他地區也僅11到13度。天氣風險公司表示，台中以北的西北部沿海區域，不少地方都會跌破10度以下，而且應該還會持續下跌。

天氣風險公司指出，這一波的降溫要注意西半部，從明日到週五（12日）的輻射冷卻，清晨低溫跌破10度，到只有7、8度的機會非常高，務必要對養殖漁業及農作物多一點關心，如果還沒準備，務必要加速防備，才可以減少損失。

降雨方面，中央氣象局預報，今晚雨勢雖然稍緩，但天氣仍不穩定，各地明天中午以前還是有降雨的機率。天氣風險公司表示，全台除了台南、高雄、屏東降雨較少外，各地都還有雨勢，中部高山上也有不少地方符合降雪的條件。

空品方面，中央氣象局表示，明日寒流南下，挾帶境外污染物影響空氣品質，馬祖、金門、澎湖及北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區為「普通」等級，花東為「良好」等級。

中央氣象局也提醒，受東北風增強影響，台灣沿海空曠地區風勢較為強勁，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有8至9級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。

今晚到明日低溫持續下探，台南以北、東北部低溫將下探9至10度，其他地區也僅11到13度。（圖擷自中央氣象局）

明日馬祖、金門、澎湖及北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區為「普通」等級，花東為「良好」等級。（圖擷自中央氣象局）