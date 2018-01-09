一幢幢稻草屋如迷你帳篷 菜苗「露營」抗寒

一幢幢稻草屋就像一頂頂迷你帳篷，成為農村對抗寒流的特殊景觀。（記者陳冠備攝）

2018-01-09 21:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年入冬後首波寒流來襲，中部地區氣溫已降至12度，加上陰雨不斷，讓氣候更加濕冷不已，為嚴防農作物受凍傷，彰化菜田出現龐大「帆布菜屋」景觀，北斗鎮農民王臨谷則利用廢棄稻草，幫菜瓜苗搭起一幢幢稻草屋禦寒，猶如一頂頂迷你蓬帳在露營，成為當地特殊景觀。

中央氣象局發佈寒流警報，預估中部地區明天起氣溫將降至10度以下，由於不少農民才在二期稻休耕期間撒下菜苗，對低溫通報不敢大意，紛紛利用今日一早寒流來前，到菜田搭起帆布屋幫菜苗禦寒，北斗鎮農會監事王臨谷也搬出一捆捆稻草，搶蓋「稻草屋」幫菜苗取暖。

王臨谷表示，集結二期稻收割後稻草，綑綁成束後拉開底部就成為稻草屋，天然的稻草屋跟一般帆布屋都有防寒抗雨效果，但比較除濕通風，不怕日曬水氣蒸發，減少菜苗病菌感染，菜苗長成，稻草屋原地拆解鋪平，能防止雜草滋生，一屋多用。

王臨谷說，1分地約用100束稻草，需花費一天時間來蓋屋，不過成本0元，帆布屋一間耗材最少5元起跳，事後還要花時間回收，放晴後還會擔心生白粉病與露菌病等，用天然又免費的稻草還是最實在。

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