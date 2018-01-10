大車化身移動式神主牌 橫跨3車道擦撞小車又逃逸

2018-01-10 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕開車需保持安全距離是大家都知道的道理，但若有大車急速橫跨3個車道過來擦撞自己時，又該如何反應？

有女網友在「爆怨公社」PO出一段行車紀錄影片，並指自己的男友近日開車從高雄小港北上國道一號，途中竟遭一輛原本在最內側車道的大車擦撞。從影片中可看到，原PO的男友原本行駛在最外側車道，但一輛連結車卻在內側車道下橋後就直接橫切到最外側車道，期間橫越了3個車道，即使原PO的男友一直往最外側靠，還是被連結車直接撞上，更扯的是，該輛大車在肇事後還直接駛離。

據原PO指出，當警方事後找上對方車行，司機竟還不承認肇事，氣得原PO直呼「真的覺得我男朋友命大！大家都知道要遠離大車！但是大車真的有在顧慮其他的車子嗎！」其他網友看到後也紛紛批評「誇張耶！一次切3個車道」、「開大車的很多都很鴨霸」、「都不用看後面的來車嗎？」，另有網友也分析，當時內側的連結車從橋上下來要下交流道，但行車距離只有2、300公尺左右，但該處的交流道偏偏又在最右線，根本是設計上有問題，自己也很討厭走這裡。

由於影片中原PO的男友在發現大貨車急速切出時，便趕緊加速往前開，被擦撞後又往前開了一小段，引發部分網友質疑為何減速或不停下，不過原PO指出，當時如果不持續往前開，可能會被夾，且急煞也可能導致小客車打滑轉陀螺、撞壁或翻覆，甚至引發後方追撞。

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（影）當你在切西瓜還是螃蟹走路啊！竟然直接連切三線道，會不會太扯了！