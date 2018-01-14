天天吃好料》板橋廖家生炒花枝 40年的家鄉味

2018-01-14 09:04

〔記者何玉華／新北報導〕有一種味道，叫做「家鄉味」。

在新北市板橋區重慶路、成都街口的廖家華西街生炒花枝，從約40年前的小攤車起家，第二代廖國貿兄弟接棒後，延續著「爸爸的味道」，許多顧客跟兩兄弟一樣，從小吃到大，還帶著下一代來吃，廖國貿說，有顧客在國外定居，回國一定來吃，說「這是家鄉味」。

廖國貿說，每天一早到台北市的中央市場採購新鮮的花枝，切好後用冰塊加鹽巴、水，一起攪拌，讓花枝「好像回到海一樣」，恢復彈性，口感才會Q脆；炒花枝用的是家常炒菜鍋，一鍋大約供應8到10碗，為的就是盡量讓客人吃到現炒起鍋不久的好味道。

每一碗生炒花枝都包含花枝頭、花枝翅膀跟花枝肉三部位，廖國貿說，花枝頭彈牙、花枝翅膀脆、肉口感扎實，加上不裹粉，讓客人吃到原汁原味，「很少業者會在一碗中放入三個部位」。

特調的醋入鍋，讓湯頭甜中偏酸，顯得清淡，但桌上準備的特製醋及生辣椒，滿足重口味的需求；除了生炒花枝，滷肉飯也是招牌，滷肉用後腿肉、三層肉、埔里香菇跟自製滷包、醬汁製成，色澤跟香氣誘人，拌飯入口鹹香不膩，也不會死鹹，讓人意猶未盡。

廖國貿說，他到現在還是每天「一碗花枝、一碗滷肉飯」，還有當年的年輕小女生，如今當媽也帶著孩子三、四天來吃一次，就像是左鄰右舍的晚餐廚房，吃成習慣，吃成家鄉味。

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