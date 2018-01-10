人家拍的北海道怎麼這麼美啦！ 大雪消除了天地的界線

北海道被大雪包圍的畫面，拍下來竟意外地像是插畫。（圖片由-樹小喵-授權提供使用，以下照片皆同）

2018-01-10 13:25

〔影音新聞／綜合報導〕被大雪覆蓋的世界，除了一片白茫茫還會是什麼樣子呢？中國攝影師樹小喵之前到北海道旅遊時，剛好遇上了大雪，因此他也趁勢拍下了路邊的風景，沒想到這一幕幕美景奇幻到令人驚異。

這些照片是不是乍看之下很像一幅幅的插畫呢？大雪除了把世界染成銀白色之外，也消除了天地的界線，進而讓眼前所見的風景獨立出來，變成像是畫筆畫出來的圖畫，讓人驚嘆。