馬公市區三不管地帶？ 民眾檢舉查獲亂丟垃圾

2018-01-09 13:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕警力有限，民力無窮！三軍總醫院澎湖分院通往馬公石泉的產業道路，淪為不肖業者亂倒垃圾場所，雖然澎湖環保稽查小組每年都會前往聯合查緝，但仍有人趁機亂丟垃圾，最近接獲民眾檢舉成功查獲亂丟垃圾民眾。

馬公市石泉路段通往三軍總醫院澎湖分院的產業道路，已成為澎湖亂倒垃圾的熱點，雖然澎湖環保稽查小組列入重點查緝區，每年並會依法開出2至3張罰單，同時環保局也在路邊設立警告牌-「嚴禁棄置廢棄物 違者處六千元罰鍰」，但仍無法遏阻部分不肖民眾亂丟垃圾，成為髒亂熱點。

最近澎湖環保稽查小組接獲民眾檢舉，胡姓嫌疑人多次騎乘所屬重型機車，將客戶委託回收及電器行贈予舊型電視機，拆卸機內有價值銅線後，將剩餘廢棄物（共計19部舊型電視螢幕及外殼），自去年12月初起分批多次載往三軍總醫院後方產業道路任意丟棄，案經澎湖地檢署檢察官吳巡龍指揮執行聯合查緝時發現，經警方調閱路口監視器，及熱心民眾發現主動提供行車紀錄器影像循線查獲，全案依違反廢棄物清理法第46條第1項第4款罪嫌，移送澎湖地檢署偵辦。

澎湖縣政府環保局表示，當地已列入環保稽查的重點，每年2至3次大規模進行稽查，並依法開罰，但因罰金過低〈最高罰6000元〉無法達到遏阻效果，因此近來也改採以清代罰方式，要求查獲業者負責清除所有區域，或是改以刑事罰處理，同時也行文國有財產署，希望土地所有權人加強管理。