新台灣之子力爭上游 羅商羅弘杰錄取清大

羅弘杰（左2）的好表現，讓羅商校長陳銓（左1）引以為（記者江志雄攝）

2018-01-09 13:20

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣國立羅東高商學生羅弘杰是新台灣之子，出身中低收入家庭的他力爭上游，參加清華大學不分系學士班特殊選才拾穗計畫金榜題名，成為羅商創校66年來首位錄取清大的學生，他未來不排除從政，為弱勢發聲。

羅弘杰的母親鄭安娜來自印尼，19年前來台嫁作宜蘭媳婦，丈夫領有中度殘障手冊及重大傷病卡，工作不穩定，鄭安娜在利澤工業區當作業員，晚上到夜市賣雞蛋糕及手工餅乾貼補家用，是家中經濟支柱，長子羅弘杰不畏逆境奮發向上。

羅弘杰考進羅商綜合高中部就讀，主動申請工讀機會，所得交給母親，課業成績維持班上前10名，養成不向命運低頭人生觀，去年榮獲全國慈孝家庭楷模、羅東鎮優秀青年，前總統馬英九也專程到宜蘭為他加油打氣。

清華大學不分系學士班特殊選才拾穗計畫，羅弘杰通過資格審查再接受面談，主考官就宜蘭農舍爭議，詢問他的看法，羅弘杰說，民以食為天，農地本應農用，現在卻淪為投資客炒作商品，他舉自家為例，四周原是一望無際稻田，近幾年來蓋起一間間農舍，多數農舍假日才有人住，使用率低，這樣不僅破壞農地完整性，也排擠在地人居住空間。

羅弘杰說，進入清大是人生新階段的開始，想加入國際志工行列，利用時間到媽媽的故鄉印尼作社會服務，盼在各個領域多所涉獵，完成學業後，從政是可能的選項。

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羅東高商學生羅弘杰錄取清大，成為羅商66年來首位錄取清大的學生。（記者江志雄攝）

羅弘杰金榜題名，母親鄭安娜給他熱情擁抱。（記者江志雄攝）