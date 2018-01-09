醫訊》台大新竹分院團隊 獲國家生技醫療品質獎

2018-01-09 13:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台大醫院新竹分院心臟科及腎臟科跨領域整合照護團隊，榮獲「國家生技醫療品質獎」特色醫療組「銅獎」以及「SNQ國家品質標章」，院長洪冠予期許心血管治療團隊透過緊急醫療服務的擴大與精進，讓竹苗地區的腎友從此免於血管不通的恐懼，達成台大新竹守護生命線的使命。

心血管醫學中心主任吳志成副教授表示，台灣每年有8萬多血液透析（俗稱洗腎）人口，每隔一天就要藉由透析血管來排除身體的代謝廢物，所以透析血管又稱做透析病人的生命線。這些病人最怕的是透析血管發生阻塞而無法洗腎，雖然可以藉由暫時在大腿或脖子插上臨時管路來洗腎，但是這種方式不僅會增加併發症的機會，病人的生活品質也不好，所以國際上的共識，都建議儘快打通透析血管來洗腎。

心臟內科主治醫師暨透析血管及時通團隊成員謝慕揚說，台大醫院新竹分院在這兩年更進一步推出透析血管及時通的服務，將急性心肌梗塞的緊急醫療團隊轉型為全方位的急性血管醫療團隊，目前已能讓95%以上的病人在發生阻塞的24小時內完成治療，讓病人不需插管或延後洗腎，更進一步改善透析血管治療的暢通率。

這項服務不僅造福院內的洗腎病人，更有高達75%的病人來自於竹苗地區外院的轉介，證明了團隊的治療品質與服務模式獲得院外洗腎機構的肯定。這項成果不僅在去年的亞太導管大會得獎，也引起國際學界的高度重視，即將在國際知名的血管外科期刊發表。