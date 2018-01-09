桃園智慧遊APP上線 5重獎換好禮

「桃園智慧遊」APP有「4導」功能，即日起開放下載。（記者陳昀攝）

2018-01-09 12:54

［記者陳昀／桃園報導］假日何處去？桃市府觀光旅遊局打造整合導航、導遊、導覽、導購「四導體驗」的「桃園智慧遊」APP，能串聯景點與商家，並結合「停車大聲公」與「U moto」電動二輪車，讓遊客快速找到停車位、自在悠遊，同時納入3D導覽、360度環景導覽等功能。

第一階段選在復興區試辦，將持續擴大到全市，讓大家跟著APP「來ㄑ桃」，下載APP還有5重優惠。

市長鄭文燦今天在發表記者會上指出，復興區幅員遼闊，除了13日將啟用的新溪口吊橋、羅浮溫泉區，市府也準備提報「大三民休閒農業區」，未來景點、設施都會越來越多，「桃園智慧遊」APP已在Google Play及App store上線，先在觀光景點多的復興區試辦，未來逐漸擴大到全市。

桃市府觀光旅遊局長楊勝評指出，「桃園智慧遊」APP有五重優惠：第一重，即日起到明天下午4點半，以APP在市府一樓完成「AR尋寶」蒐集指定照片，就能兌換LED閱讀燈1個，限量200份；第二重，13日在角板山行館以APP蒐集指定照片，完成任務可到角板山咖啡館換好禮，限量500份；第三重，復興、大溪及龍潭特約商家提供折扣優惠；第四重，13日當天憑APP可享有一次免門票進入小烏來天空步道；第五重，2月起至優惠店家消費，填寫線上問卷就能抽住宿券、餐飲券、商品券，詳情可查詢桃園觀光導覽網桃園觀光導覽網。

桃市府風景區管理處長葉宗賦指出，搭配「新溪口吊橋」13日啟用，「U moto」電動二輪車廠商當天會在角板山、羅浮及新溪口吊橋設置三處接駁點，以每小時50元優惠價租借（原價每小時60元），車輛設有指定路線，若偏離路線或超過指定範圍會自動斷電，不怕騎錯路。