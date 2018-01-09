政府將推油、水、電行動支付 賴揆指示研議折扣

賴揆指示以行動支付繳交相關費用，研議予以折扣。（資料照，記者李欣芳攝）

2018-01-09 12:52

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院力拚2025年達成國內行動支付普及率9成目標，閣揆賴清德今天上午召開加速投資台灣專案會議，經濟部今年將陸續推動民眾以手機行動支付水費、電費與加油站的行動支付，賴揆並指示評估給予一定的折扣

經濟部次長王美花表示，經濟部預計於年3月前先於e-Bill全國繳費網APP提供行動支付繳水費，4月份前完成電費單建置行動裝置掃描QR Code繳費業務，4月起中油38個加油站會試辦行動支付。

行政院在會後召開記者會，對於民眾使用行動支付繳交水電費等是否完全免繳手續費，王美花說，政府在政策上有無可能提供行動支付的誘因，我們會帶回去討論看看。

賴清德會中表示，社會上對於行動支付這項議題的關注持續增加，這是政策推動上很好的契機，他希望各部會首長及主管應主動積極推動政策，避免只是被動配合，這樣才能創造示範性效果以及乘數效應。昨天國發會主委陳美伶與嘉義縣長張花冠主持今年台灣燈會無現金市集的預先開市，展示用手機整合電子票券及金融服務的功能，讓消費者不用現金就能夠從自動販賣機購物，就是一種很好的活動，也是行銷，國人看到新聞後，也會看到政府的決心及施政方向。

賴揆表示，在供給方面，我們必須要創造更多能使用行動支付的場合，如提高國際來台人士行動生活便利性、林務局遊樂場或醫療診所等，讓民眾充分感受便利性。他希望各部會多利用相關採購、補助計畫的資源，在選商時將商家是否能提供行動支付列為評選項目之一，用政府的力量來推動。

在需求方面，賴揆說，政府應設計誘因，讓民眾消費更加習慣行動支付。他希望各部會除應編列相關手續費預算外，也應提出具體的優惠措施積極推廣，例如民眾若以行動支付方式繳納相關費用，可評估給予一定折扣等。

此外，目前月營業額20萬元以下的小商家免開統一發票，營業稅率為1％，一旦超過20萬元門檻，營業稅率一舉攀升為5％。財政部決定推出行動支付優惠方案，使用行動支付的小商家就算超過20萬元門檻，也可延長既有繳稅機制，享有1％營業稅，優惠期間為3年。