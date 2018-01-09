基隆市去年空氣品質 西半部最佳

2018-01-09 12:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕環保署統計資料顯示，基隆市2017年的空氣品質指標（AQI）為55.1，AQI大於100的天數，從2014年的44天，逐年下降至18天，細懸浮微粒（PM2.5）年均值14.2微克/立方公尺，首次達到世界衛生組織法規標準值（15微克/立方公尺）內，是西半部縣市空氣品質最佳城市。

基隆市環保局長賴煥紘表示，環保局的空污管制是全面性的，在固定污染源部分，強力要求以前燒重油的協和電廠，改用乾淨的低硫份燃料油，降低30%硫氧化物的排放量，並推動汰換中小型鍋爐改造或汰換為低污染性氣體燃料、太陽能或電能加熱設備，去年輔導6座燃油鍋爐汰換為使用天然氣，今年預計將再改善9座鍋爐。

基隆廟口仁三路夜市安裝油煙防制設置率達100％；針對營建及堆置揚塵管制，去年推動20家業者參與道路認養，執行道路洗掃街工作；輔導汰舊1、2期柴油車，與補助加碼措施加速二行程機車汰舊。

基隆港區的污染管制部分，環保局配合港區的綠港計畫，輔導現有13處的岸電設施增加使用率，並建置高壓岸電，港區機具設備從燒柴油改為使用電力。

基隆市長林右昌說，空氣污染所造成的環境與健康問題，已經成為全國民眾關注的焦點，公共建設不是一蹴可及，要有策略性一步步推動，上任3年來，基隆市這幾年持續的空污管制作為，讓基隆的空氣品質漸入佳境，在全台名列前茅，也展現出基隆市空污的管制成果，未來也會持續努力，讓空品維持好的高標準。