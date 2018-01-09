台南輕水漾地圖出爐 感受水水城市魅力

2018-01-09 12:30

〔記者王涵平／台南報導〕南市觀光旅遊局發行台南輕水漾地圖，33處親水景點，搭配插畫風格，邀民眾來感受台南水水的城市魅力！

觀光旅遊局表示，「台南輕水漾」主題地圖邀請插畫家Croter洪添賢，用超現實變異且滿版的插畫風格，描繪出台南各親水景點全幅地圖，搭配旅遊作家黃郁清就其中33處親水景點所描繪的景緻，提供遊賞的撇步以及需注意事項。

觀旅局指出，台南位於台灣西南部，西臨台灣海峽，擁有40餘公里的海岸線，而城市內的運河則是台灣歷史脈絡的重要支點，曾扮演著重要的經濟命脈，記錄著這座城市的歷史發展與變遷。

台南有許多親水環境，如涵養水資源的埤塘、景色優美的潟湖、富生態教育功能的紅樹林泥灘區、蓄水休憩兼具的水庫風景區以及風情萬種的海岸線，形成大台南景觀的多樣風貌；此外，部分景點還提供一覽水域風光的體驗，如近期剛啟航台南運河遊河、可踏浪賞夕陽的漁光島、黃金海岸及雙春濱海遊憩區、搭乘漁筏遊七股潟湖登無人島、觀賞絕美夕陽、悠遊四草紅樹林綠色隧道、體驗台江四草湖生態之旅、乘坐水上宮殿造型的畫舫感受有小江南之稱的尖山埤水庫、烏山頭水庫與虎頭埤水庫風景區內的太陽能船以及多樣的遊憩設施。德元埤、葫蘆埤舉辦的獨木舟體驗活動都很受親子歡迎。

「台南輕水漾」地圖即日起提供民眾免費索取，歡迎民眾前往臺南市各旅遊服務中心、永華及民治市政聯合服務中心索取，民眾也可至「台南旅遊網下載查詢。