百元鍋燒意麵被酸「墾丁化」 民眾瘋狂朝聖大逆轉

貼文一出，顧客貼出消費照力挺老闆。（翻攝自店家臉書）

2018-01-09 12:03

〔記者邱灝唐／台南報導〕墾丁去年底發生「滷味事件」嚇走不少觀光客，台南東區也出現一碗100元的鍋燒意麵，讓一名遊客吃完後上網抱怨台南也快變「墾T」。不過，店家在臉書發出聲明，整碗麵有著2隻手掌大的天使紅蝦，「真有那麼不堪？」

網友日前在消費後打卡，寫下「很普通的鍋燒，只有魚餃、貢丸、大陸妹、蛋、米血、魚板2片、豬肉、蟹肉棒，在台南竟然要賣100，唉觀光客不要再來了快變墾T了！」

這則貼文被店家截圖並發聲明強調，那2隻是最高規格頂級阿根廷天使紅蝦，體型更如手掌般大，成本就佔掉一半售價，剩下的火鍋料也漲價過很多次，再扣除熬煮湯底的時間、瓦斯費、人工，「難道真的像那位先生說的那麼不堪嗎？」店家強調，原本想用蝦子追求視覺震撼力，沒想到在客人眼中根本不值錢，可以直接略過，因此相當難過，決定暫停銷售鍋燒系列一個禮拜。

此則貼文一出，許多網友紛紛上門消費打氣，甚至要老闆等朝聖完再停賣；不過，隨後就有名熱心網友告訴老闆，當事人只是在反諷。老闆得知後心情也回復了，只是認為這種方式不妥，但會繼續賣大蝦鍋燒意麵，而且看到許多顧客的力挺，也讓他放下對價格的擔憂。