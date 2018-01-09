繽紛花海搭配雪白梅花 六龜寶來賞梅趣

連日氣溫驟降，六龜寶來梅花陸續綻放，美景猶如雪白銀色國度。（記者黃佳琳攝）

2018-01-09 12:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕連日氣溫驟降，高雄六龜寶來梅花陸續綻放，美景猶如雪白銀色國度，六龜區公所將於本週末舉辦「梅開山城笑，花賞寶來趣」活動，其中包括賞梅攝影比賽，歡迎攝影好愛者上山泡湯、拍梅花，賞花踏青順便賺獎金。

六龜區公所區長宋貴龍表示，三叉工坊附近的百年梅樹區共有60餘棵，屬胭脂梅，每株梅樹都在山坡佇立超過1甲子，最近氣溫陡降，在低溫「催生」下，園區內梅花紛紛綻放，加上山間不時瀰漫雲霧，一片白茫茫景致，彷彿置身北國，相當浪漫。

今年賞梅的主場地在賴家古厝，附近的浦來溪頭社戰道、三叉工坊一帶的梅花含苞待放，海拔650公尺的梅礦民宿，梅花朵朵開，搭配六龜地景藝術形成一片花海。

沿著三叉工坊往上走，梅花已經陸續綻放，今年茂管處與地景藝術家合作，以波斯菊打造「紫斑蝶花海」、「巨大鉛筆村」，紅色、桃紅色、白色、黃色、橘色、紫色的波斯菊花海約1公頃，五彩繽紛的花海搭配雪白世界的梅花，讓今年的賞梅更有看頭。

在花海旁的「鉛筆村」，由地景藝術家翁英銘所發想，他利用山區閒置的木材，裝飾山區光禿禿的地面，打造出比人高兩倍的巨無霸鉛筆、小鉛筆，鉛筆板凳，各式的鉛筆地景藝術，相當吸睛，吸引不少小朋友佇足。