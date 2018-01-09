新北市首座 特教生職業試探暨體驗教育中心啟用

2018-01-09 11:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市在光復高中設置首座特教學生職業試探暨體驗教育中心，今天由市長朱立倫主持啟用典禮，這也是新北市第11所職業試探暨體驗教育中心，教育局長林奕華說，教育局推動「新北技職3.0」的系統性技職教育政策，配合光復高中106年增設綜合職能班，提供特教學生全方位完整之適性教育服務，規劃「中西餐教室」及「餐飲服務教室」，成為特教學生職探中心。

林奕華說，新北市將技職教育向下延伸至國小，自104年起，陸續於新泰、鶯歌、正德、五峰、板橋、大觀、瑞芳、福營國中、樟樹國際實中、三民及光復高中成立11所不同職業類群的職業試探暨體驗教育中心，預計今107年再成立4所，整合資源提供學生發揮創造力實作場域。

光復高中校長曹永央說，各縣市職業試探暨體驗教育中心都是以一般學生需求進行考量，但特教學生在職涯發展上會比一般生面臨更多挑戰，因此教育局首創為特教學生量身打造職業試探暨體驗教育中心，未來國中小特教學生可以透過特別設計的職業試探課程，儘早找出自己的職涯舞台，對特教學生來說是一大福音。

林奕華說，未來各區的國小可以「校」為單位或採跨校方式，於課餘時間或寒暑假育樂營，參與國中技藝教育課程與國小職業試探暨體驗活動，也讓國中及國小高年級特教學生對家事、商業類職業探索的機會，發掘每個學生自我的興趣與性向。